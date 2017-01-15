Семь человек стали жертвами аварии на трассе в Саратовской области
Саратов, 15 Января 2017, 05:52 — REGNUM Авария, унесшая жизни семерых человек, произошла в Петровском районе Саратовской области на трассе Саратов — Нижний Новгород в ночь на воскресенье, 15 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как стало известно, около 01:30 (00:30 мск) водитель автомобиля Volvo с полуприцепом допустил столкновение с движущимся по полосе встречного движения минивэном фирмы Toyota, в салоне которого находились шесть пассажиров. От сильного удара обе машины были выброшены в кювет. Авария произошла на 550 км автотрассы Саратов — Нижний Новгород в районе села Тарумовка.
От полученных травм водитель и пассажиры Toyota скончались до приезда машины скорой помощи. О состоянии водителя Volvo не сообщается.
В настоящее время на месте ДПТ работают эксперты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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