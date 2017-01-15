Жертвами двойного теракта в Багдаде стали восемь человек

Багдад, , 01:40 — REGNUM Два мощных взрыва прогремели на улицах Багдада вечером субботы, 14 января. Во время террористической атаки погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

По данным телеканала Al Mayadeen, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном в центре Багдада. В результате взрыва шесть человек погибли на месте, еще 13 получили ранения.

Между тем портал Annabaa со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака сообщает о двух терактах, произошедших в субботу, 14 января. Один из автомобилей, по данным источника, взорвался в центре города «в районе трех министерств», в результате чего погибли шесть и ранено 13 человек. Жертвами другого взрыва стали по меньшей мере двое жителей иракской столицы: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на улице Саадун.

Всех пострадавших в результате взрывов доставили в местные больницы.

О причастности к произошедшему пока не заявила ни одна из террористических группировок.