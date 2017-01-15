МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды

Москва, , 01:05 — REGNUM Снежная буря, обрушившаяся на Москву в ночь на воскресенье, 15 января, может спровоцировать опасные ситуации на улицах столицы, в связи с чем МЧС объявило экстренное предупреждение. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ГУ МЧС по Москве со ссылкой на информацию Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег, мокрый снег, местами метель, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с, по данным синоптиков, следует ожидать до 11:00 воскресенья, 15 января.

В МЧС предупреждают об опасностях, которые могут в данных погодных условиях представлять деревья и широкоформатные рекламные конструкции. Кроме того, в связи со снегопадом на дорогах возможны заторы.

Особенно во время непогоды осторожность следует соблюдать владельцам автотранспорта: во время движения в условиях плохой видимости, следует соблюдать дистанцию, а при парковке автомобилей вне помещений, следует разместить его подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций.