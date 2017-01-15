Названа возможная причина падения мужчины с башни «Москва-Сити»

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего

Москва, , 23:51 — REGNUM Причиной падения 19-летнего мужчины с 86-го этажа небоскреба «Око», входящего в бизнес-комплекс «Москва-Сити», могла стать попытка сделать селфи. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«Погибший — 19-летний мужчина — упал с 86 этажа башни «Око» в «Москва-Сити» на припаркованный снизу автомобиль, — сказал источник. — Причиной падения могла стать неудачная попытка сделать селфи».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января рядом с башней «ОКО» международного комплекса «Москва-Сити» было обнаружено тело мужчины со следами падения с большой высоты.

Читайте также: Мужчина погиб в результате падения с высотки «Москва-Сити»