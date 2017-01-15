Легковой автомобиль загорелся у гостиницы в Москве
Причины ЧП пока неизвестны
Москва, 14 Января 2017, 23:35 — REGNUM В Москве на Ленинградском проспекте вспыхнул легковой автомобиль Jaguar. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в субботу, 14 января, напротив гостиницы.
«Автомобиль марки Jaguar загорелся напротив к. 5, д. 37 по Ленинградскому проспекту, — сказал источник. — Площадь возгорания составила 6 квадратных метров».
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины ЧП пока неизвестны.
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