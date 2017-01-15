Мужчина и двое детей провалились под лед Волги в Саратове

Саратов, , 22:51 — REGNUM Снегоход с людьми провалился под лед на реке Волга в Саратове. Об этом, как передает RT, заявил представитель регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в субботу, 14 января, в районе Зелёного острова.

«По предварительной информации, семья из 4-х человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов», — сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате инцидента погибли мужчина и двое детей. Женщина была спасена очевидцами происшествия.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.