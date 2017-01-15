МВД проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в Карелии

Петрозаводск, , 19:14 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии с участием туристического автобуса в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ по республике.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении. — По факту ДТП проводится проверка».

Напомним, 14 января 2017 г. в Лахденпохском районе Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое были госпитализированы в районную больницу.

Авария произошла на 236 км автодороги «Сортавала» у поселка Кортела.

По предварительным данным, водитель экскурсионного автобуса МАН, который двигался по маршруту «Санкт-Петербург — Рускеала», не справился с управлением, в результате транспортное средство перевернулось на бок.

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