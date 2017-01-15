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Найденный на дне Финского залива объект — пропавшее судно Monni

Происшествия
Водолазные работы на месте гибели судна продолжатся 15 января
Водолазные работы в Финском заливе
Иллюстрация: Szsut.sledcom.ru
Водолазные работы в Финском заливе

Усть-Луга, Ленинградская область, 14 Января 2017, 18:18 — REGNUM  Следователи и криминалисты установили, что объект, найденный 9 января на дне Финского залива в Ленинградской области, является рыболовецким судном Monni, которое пропало утром 4 января с тремя членами экипажа на борту. На глубине около 30 метров обнаружены часть специальной одежды и элементов конструкции судна, подтверждающих принадлежность их к исчезнувшему судну. Об этом сегодня, 14 января, сообщило С­еверо-Зап­­адное след­ственно­е ­упра­вление на транспорте Следственного комитета РФ.

Идентифицирующие судно предметы были обнаружены и подняты на поверхность с помощью комплекта для поиска металлических объектов «Магнит-поиск». Место обнаружения судна зафиксировано с помощью GPS-навигатора.

На месте гибели судна продолжается операция с привлечением трех судов. «В настоящее время согласовывается вопрос о привлечении к поисковой операции и подъему судна со дна дополнительных сил и средств МЧС Росси, а также Западного военного округа», — говорится в сообщении СЗ СУ на транспорте СКР. При этом ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя управления.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, водолазные работы в районе обнаружения затонувшего рыболовецкого судна будут продолжены завтра. Планируется увеличение группировки сил и средств для его обследования, подтвердили в спасательном ведомстве.

До настоящего времени погодные условия и плохая видимость не позволили водолазам осмотреть объект, однако подъем предметов с затонувшего судна подтвердил, что поиск пропавшего Monni фактически окончен.

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Как сообщало ИА REGNUM, небольшое судно Monni с тремя членами экипажа на борту с 3 января вело ловлю рыбы в Финском заливе в районе острова Мощный. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 4 января. После этого судно исчезло с радаров и в порт Усть-Луга к 10 часам утра того же дня не вернулось. К моменту исчезновения на судне было порядка пяти тонн выловленной рыбы.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. С воздуха, воды и суши обследовано около 1700 кв. километров акватории и береговой линии. 9 января эхолотами удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.

По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц»). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.

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