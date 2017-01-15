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В Калуге осуждено 10 наркоторговцев с Украины

Происшествия
Злоумышленники сбывали на территории четырех областей России соли и спайсы в особо крупном размере
Суд
Иллюстрация: Pixabay.com
Суд

Калуга, 14 Января 2017, 16:31 — REGNUM  К восьми годам в колонии общего режима приговорил Калужский районный суд трех женщин, а также назначил наказание от шести до 12 лет пребывания в колонии строгого режима семи мужчинам — членам преступной группы наркоторговцев, приехавшим в Россию с Украины, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM.

Наркоторговцы сбывали на территории Волгоградской, Брянской, Астраханской и Калужской областей соли и спайсы в особо крупном размере. Злоумышленники действовали посредством закладок в тайники. Их незаконную деятельность пресекли калужские полицейские.

Как рассказала в сюжете «Вести — Калуга» старший помощник прокурора города Калуги Наталья Кузьмичева, преступная группа была создана в 2015 году на территории Украины. С помощью рекламных объявлений организаторы вербовали граждан, не имеющих постоянного источника доходов, и отправляли их на криминальное задание в Россию.

«Что характерно для этого преступления, то, что преступники проходили специальное обучение, у лиц, которые, к сожалению не установлены — это разветвленная сеть. Они проходили обучение на территории РФ, как фасовать, как определять тайники. Ни исполнители, ни руководители, ни соисполнители никто друг друга в лицо не видел, потому что общались через интернет», — подчеркнула Кузьмичева.

В 2016 году правоохранительными органами Калужской области пресечена деятельность 314 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Расследовано 82 наркопреступления, организованных преступных групп, и 109 — в составе группы лиц по предварительному сговору. На момент возбуждения уголовных дел изъято 34,7 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 11 кг героина, 9,6 кг марихуаны, 0,6 кг гашиша, более 12,5 кг синтетических наркотических средств.

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