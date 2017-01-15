В Карелии перевернулся туристический автобус

Петрозаводск, , 16:11 — REGNUM В Карелии опрокинулся в кювет туристический автобус с жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сегодня, 14 января, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что автобус, который вез туристов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга перевернулся в Карелии. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала. В нем находились 32 пассажира.

На 236-м километре автодороги А-121 «Сортавала» автобус опрокинулся в кювет.

По предварительным данным в результате ДТП погибла одна женщина, восемь человек получили ранения.