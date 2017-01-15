Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии

Петрозаводск, , 16:01 — REGNUM В Лахденпохском районе Карелии на федеральной трассе произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо были госпитализированы в районную больницу. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Авария произошла в субботу, 14 января, на 236 км федеральной трассы А-121 «Сортавала».

«Съехал в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус, в котором находились 32 человека», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются причины ДТП.