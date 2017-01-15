90 человек эвакуировано из многоэтажки в Волгограде из-за пожара

Пожар произошел в одной из квартир из-за неосторожного обращения с огнем

Волгоград, , 13:56 — REGNUM 90 человек эвакуировали спасатели из девятиэтажного жилого дома в Волгограде вечером 13 января из-за пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажки в поселке Южный поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 20:41.

В трехкомнатной квартире загорелись домашние вещи, огонь охватил 19 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные расчеты уже в 21:16 возгорание ликвидировали.

Из дома, в котором произошел пожар, пожарным пришлось эвакуировать 90 человек. При возгорании никто не погиб и не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Согласно данным МЧС, всего за сутки, 13 января, в регионе произошло шесть пожаров, во всех случаях обошлось без жертв.