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90 человек эвакуировано из многоэтажки в Волгограде из-за пожара

Происшествия
Пожар произошел в одной из квартир из-за неосторожного обращения с огнем
Пожар
Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США
Пожар

Волгоград, 14 Января 2017, 13:56 — REGNUM  90 человек эвакуировали спасатели из девятиэтажного жилого дома в Волгограде вечером 13 января из-за пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажки в поселке Южный поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 20:41.

В трехкомнатной квартире загорелись домашние вещи, огонь охватил 19 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные расчеты уже в 21:16 возгорание ликвидировали.

Из дома, в котором произошел пожар, пожарным пришлось эвакуировать 90 человек. При возгорании никто не погиб и не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Согласно данным МЧС, всего за сутки, 13 января, в регионе произошло шесть пожаров, во всех случаях обошлось без жертв.

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