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В России изъято 545 тыс. литров спиртосодержащей непищевой продукции

Происшествия
Наибольшее количество продукции арестовано в Мурманской, Волгоградской областях, Алтайском и Забайкальском края

Москва, 13 Января 2017, 15:19 — REGNUM  В рамках реализации о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» Роспотребнадзором проверено более 22,5 тыс. торговых точек, арестовано более 451 тысяч единиц продукции объемом более 545 тысяч литров, сообщили в ведомстве.

Запрещенная к реализации продукция в 94% случаев выявлена в объектах малого бизнеса и лишь 3% приходится на сетевые магазины.

Наибольшее количество продукции арестовано в Мурманской, Волгоградской областях, Алтайском и Забайкальском краях.

По результатам надзорных мероприятий по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы. Все проверочные мероприятия проходят при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.

Номера телефонов региональных «горячих линий» размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» пострадали 123 человека, умерли 76 человек. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело. Задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест.

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