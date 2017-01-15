Расследование причин обрушения крыши в барнаульском «Ашане» завершено

Специально созданная рабочая группа обнародовала сегодня свои выводы и предписала собственникам приостановить строительство второй очереди ТЦ «Галактика»

Барнаул, , 07:19 — REGNUM Собственнику ТЦ «Галактика» в Барнауле предписано приостановить дальнейшее строительство второй очереди объекта, а также — пройти повторную государственную экспертизу всего проекта строительства из-за обрушения в «Ашане». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вердикт вынесла рабочая группа, созданная в конце прошлого года по поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева. Сегодня, 13 января, она объявила о завершении расследования причин обрушения кровли и деформации несущих конструкций барнаульского торгово-выставочного комплекса «Галактика».

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Напомним, ЧП с обрушением крыши произошло вечером 26 декабря 2016 года. По свидетельству очевидцев, в торговом центре «Галактика», где расположен супермаркет торговой сети «Ашан», случился разрыв потолочных конструкций, обрушение произошло на площади порядка 50 квадратных метров под тяжестью снега.

После чего прямо посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Покупатели (несколько десятков человек) были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.

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В процессе изучения всех обстоятельств произошедшего представители Государственной инспекции Алтайского края, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края пришли к выводу, что возникновение аварийной ситуации стало возможным в результате нарушения собственником требований к эксплуатации торгового здания — несвоевременной очистки кровли от снега, скопившегося из-за аномальных погодных условий.

Также Государственной инспекцией Алтайского края принято решение отозвать ранее выданное заключение о соответствии выполненных на объекте работ в связи с необходимостью проведения мероприятий по замене и усилению деформированных несущих конструкций, проведения повторной государственной экспертизы всего проекта строительства и получения заключения экспертной организации.

«После завершения ремонтно-восстановительных работ застройщику необходимо провести обследование фактически выполненных объемов с привлечением организации, имеющей допуск СРО к этому виду деятельности», — подчеркнул новый руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Также он отметил, что в рамках проверочных мероприятий технической комиссии Государственная инспекция Алтайского края настояла на проведении органами государственного пожарного надзора проверки состояния системы пожарной безопасности в торговом центре «Галактика». Дело в том, что проверкой выявлены серьезные повреждения, нанесенные обрушением.

Известно также, что восстановление системы находится сейчас на контроле госпожнадзора ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Кроме того, материалы с выводами экспертов об аварии направлены в правоохранительные органы для принятия ими мер в соответствии с полномочиями.

Между тем представители собственника ТЦ «Галактика» — крупнейшей алтайской компании «Мария-Ра» пока никак не комментируют данную тему. Как сообщили ИА REGNUM в приемной компании, если комментарии и последуют, то не ранее чем через неделю-две.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хотя руководство подобной комиссией не входит в полномочия службы государственного строительного надзора, но руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов полагает, что в сложившейся ситуации важнее выяснить причину аварии, угрожавшей безопасности посетителей торгового центра, так как рядом строится вторая очередь здания и необходимо быть уверенными, что в расчеты проектировщиков и строителей не закралась ошибка.

В памяти многих живы трагедии 14 февраля 2004 года (когда в московском аквапарке в результате обрушения купола «Трансвааль-парка» погибли 28 человек) и 23 февраля 2006 года (когда в результате обрушения крыши Басманного рынка погибли более 60 человек).

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