На Ямале осуждена девушка, покусавшая полицейского

Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 18:22 — REGNUM Жительница ямальского города Муравленко проговорена к обязательным работам за избиение и укус полицейских. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс — службе СКР по ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что 1 октября этого года в городе Муравленко 19-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая помешать сотрудникам полиции в составлении протокола о совершенном ею административном правонарушении, нанесла одному полицейскому несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, а второго стража порядка укусила в правый коленный сустав. В ходе следствия, а также в судебном процессе обвиняемая свою вину признала. Тем более, что ее похождения были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

Девушка признана судом виновной в совершении двух преступлений предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда города Муравленко можно назвать мягким пои рассмотрении судебной практики по России. Так, три месяца назад на год условно была осуждена жительница Саратова, которая в ночь с 23 на 24 апреля 2016 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была остановлена сотрудниками ДПС. Не желая быть привлеченной к ответственности за совершенное административное правонарушение, гражданка предприняла попытку скрыться от сотрудников полиции. После ее задержания, во время следования в лечебное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, она укусила одного из полицейских за ладонь правой руки, а также нанесла ему один удар по лицу, чем причинила физическую боль и телесные повреждения.

Также год условного наказания получила дама из Кургана, искусавшая руки стражам порядка в 2014 году. 26-летняя женщина ночью 11 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудника полиции, с целью помещать ему выполнять служебные обязанности, сообщает региональная прокуратура. Сперва женщина кричала на правоохранителя, затем, на его требования прекратить незаконные действия, ударила по лицу и укусила полицейского за пальцы обоих рук. При назначении наказания суд учел, что у женщины двое несовершеннолетних детей.