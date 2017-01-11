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На Среднем Урале возобновлена подача электричества в Красноуральске

Происшествия
Ремонтные работы продолжаются

Красноуральск, Свердловская область, 11 Января 2017, 18:16 — REGNUM  На Среднем Урале в Красноуральске возобновлена подача электроэнергии 700 жителям района Пригородный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На текущий момент в целях скорейшей подачи электроснабжения специалисты ОАО «МРСК-Урала» произвели перебазировку резервных источников электроснабжения и перераспределили нагрузку, возобновив подачу электричества.

Отметим, что по-прежнему продолжается монтаж провода на опорах воздушной линии (ВЛ). Как только специалисты энергетической компании завершат работы на ВЛ, она будет введена в работу, а жители поселка будут запитаны по новой надежной схеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария на подстанции «Химзавод» произошла 10 января 2017 года около 22 часов. В результате была прекращена подача электроэнергии в 120 многоквартирных домах (где проживает порядка 2000 человек) и нескольких социальных объектах, расположенных в районе Пригородный.

На место выехали ремонтные бригады, которые развернули дизельные генераторы и обеспечили электроэнергией котельные, подающие в дома воду насосные станции, систему канализирования, а также часть жилого фонда. В итоге на утро 11 января без света находилось 700 человек, проживающих в трёх многоэтажных домах.

Напомним, что по данному факту прокуратура города Красноуральск организовала проверку, по итогам которой будут установлены виновные в аварии лица и приняты меры дальнейшего прокурорского реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Отключение света на Урале: вмешалась прокуратура

Читайте развитие сюжета: В Свердловской области около 700 человек остаются без света

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