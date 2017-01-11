Жителя Севастополя похитили и 11 дней били, вымогая миллион

Севастополь, , 17:10 — REGNUM Уголовное дело о похищении человека возбуждено в Севастополе следственными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщается, в декабре четверо мужчин насильно усадили 36-летнего жителя Севастополя в автомобиль, привезли его в один из домов на проспекте Октябрьской Революции. Там его пристегнули наручниками к батарее. Свою жертву похитители избивали в течение 11 дней — таким образом они вымогали миллион рублей.

Освободили пострадавшего сотрудники ОМОН «Беркут» управления Росгвардии.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю установили личности предполагаемых похитителей: ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 39 лет.

Все они задержаны, по ходатайству следствия суд постановил заключить их под стражу.

Следователям удалось также выяснить, что организатором похищения стала супруга пострадавшего. Для нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Более того, как рассказал сам потерпевший, ранее уже предпринимались попытки его похищения. Однако тогда он решил не обращаться в правоохранительные органы.