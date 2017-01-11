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В Кургане наказаны полицейские, допустившие суицид в отделе полиции

Происшествия
Уволен дежурный, а его начальник привлечен к дисциплинарной ответственности

Курган, 11 Января 2017, 16:57 — REGNUM  Уволен дежурный полицейский, допустивший самоубийство задержанного жителя Екатеринбурга в ОП №5 Кургана в ночь на 4 января. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Напомним, СУ СКР проводит доследственную проверку ЧП. Ночью 4 января этого года с одной из курганских улиц в отдел полиции №5 УМВД России по Кургану наряд ППСП доставил 37-летнего нигде не работающего жителя Екатеринбурга, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В 4:20 утра, совершая плановый обход, сотрудник полиции увидел, что задержанный покончил с собой. Были вызваны медики, проведены реанимационные мероприятия, но задержанного спасти не удалось.

Полицейский, не усмотревший за задержанным, уволен за грубое нарушение служебной дисциплины, к дисциплинарной ответственности также привлечено и его непосредственное начальство.

Суициды пьяных задержанных в отделениях полиции Зауралья — не редкость. Так, 30 мая 2015 года около 21:30 в камере для административно задержанных межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины. Погибшего накануне задержали в селе Гляденское за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.

В сентябре 2013 года в комнате для задержанных отделения полиции №5 Кургана погиб 37-летний мужчина, ранее задержанный в нетрезвом виде на одной из городских улиц.

В феврале 2015 года в отделе полиции Шадринска покончил с собой мужчина, арестованный на пять суток за появление в пьяном виде в общественных местах.

В УМВД по Курганской области акцентируют, что патрульные не имеют права оставлять зимой на улице нетрезвых граждан, утративших способность передвигаться самостоятельно. А вытрезвители в России упразднены с 2011 года.

Кое-где их стали возрождать, к примеру, в Ижевске, Сызрани и на днях открывшемся в Челябинске. Кстати, за первый день работы челябинский вытрезвитель принял семь граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает «Первый областной».

Читайте ранее в этом сюжете: Безработный из Екатеринбурга погиб в отделении полиции Кургана

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