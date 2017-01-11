В Кабардино-Балкарии родные убитого боевика не согласились с обвинениями

Нальчик, , 16:25 — REGNUM Родные жителя города Чегема, обстрелявшего полицейских и ликвидированного ответным огнем, не согласились считать убитого преступником. Прекращенное в отношении их родственника уголовное дело, которое было закрыто из-за смерти подозреваемого, было возобновлено и направлено в Верховный суд республики. Об этом ИА REGNUM 11 января сообщили в прокуратуре региона.

В уголовном деле имеется обвинительное заключение, в соответствии с которым нападавший на полицейских обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, а также в незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как установлено следствием, перестрелка произошла в декабре 2013 года. Силовики попытались остановить автомобиль «Нива», за рулем которого сидел обвиняемый. Однако тот бросил в правоохранителей гранату, а после этого открыл стрельбу из пистолета. Ответным огнем сотрудников полиции он был нейтрализован.

Уголовное дело подлежало прекращению в связи со смертью подозреваемого, однако в связи с несогласием близких родственников спустя три года после совершения преступления обвинительный приговор утвержден и дело будет рассматривать Верховный суд республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Кабардино-Балкарии находились в розыске 35 членов бандподполья, численность пособников боевиков составляла около 300 человек. В прошлом году число преступлений террористической направленности снизилось, за весь 2016 год было зафиксировано всего шесть посягательств на жизнь правоохранителей, что в 17 раз меньше, чем шесть лет назад.