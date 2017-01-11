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Рязанка задушила новорожденную дочку и выкинула тело в туалет

Происшествия
Женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка

Рязань, 11 Января 2017, 16:09 — REGNUM  27-летняя жительница Рыбновского района Рязанской области подозревается в убийстве своей новорожденной дочери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, тело девочки нашли в выгребной яме уличного туалета.

По версии следствия, женщина родила ребенка еще 7 октября 2016 года. Она сразу же задушила ребенка подушкой и решила избавиться от тела. Ничего умнее, чем выкинуть ребенка в выгребную яму туалета, женщина не придумала.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2016 года в одном из общежитий соседнего Тамбова в морозильной камере холодильника найдено тело новорожденного мальчика.

Читайте ранее в этом сюжете: В морозильной камере тамбовского общежития нашли труп младенца

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