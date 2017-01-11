В Новосибирске в два раза выросло число ДТП из-за плохих дорог

Новосибирск, , 16:44 — REGNUM Из-за плохого содержания дорог в Новосибирске в 2016 году произошло около 700 автомобильных аварий, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. Такие данные привели ИА REGNUM в управлении ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.

«С целью устранения указанных недостатков Госавтоинспекция Новосибирска выдала мэрии Новосибирска более 2,3 тыс. предписаний, составила около 1,2 тыс. административных протоколов», — подчеркнули в ведомстве.

Всего в 2016 году в городе Новосибирске произошло более 1,5 тыс. ДТП (что на 13 процентов меньше по сравнению с 2015 годом). В авариях погибли 73 человека (-8% по сравнению с 2015 годом), почти 1,2 тыс. (-11% по сравнению с 2015 годом) получили различные травмы.

Виновниками более 116 аварий стали нетрезвые водители, пострадало в таких дорожных происшествиях почти 150 человек, 13 из которых погибли. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили более девяти тысяч водителей в состоянии опьянения. Несмотря на некоторое снижение (-8% по сравнению с 2015 годом), остается высоким уровень аварийности с участием детей. В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадало более 200 несовершеннолетних, трое из которых погибли.

«Основными причинами дорожных происшествий со стороны водителей стали: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор скорости и дистанции, выезд на полосу встречного движения. Пешеходы чаще всего попадали под колеса, когда переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах», — отметили в новосибирском УГИБДД.