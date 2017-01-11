Среда, 11 Января 2017 года
18:33:06 МСК

В Новосибирске в два раза выросло число ДТП из-за плохих дорог

Происшествия
Такова статистика новосибирского УГИБДД
Из-за плохого содержания дорог в Новосибирске в 2016 году произошло около 700 аварий
Иллюстрация: Gibdd.ru/r/54
Из-за плохого содержания дорог в Новосибирске в 2016 году произошло около 700 аварий

Новосибирск, 11 Января 2017, 16:44 — REGNUM  Из-за плохого содержания дорог в Новосибирске в 2016 году произошло около 700 автомобильных аварий, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. Такие данные привели ИА REGNUM в управлении ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.

«С целью устранения указанных недостатков Госавтоинспекция Новосибирска выдала мэрии Новосибирска более 2,3 тыс. предписаний, составила около 1,2 тыс. административных протоколов», — подчеркнули в ведомстве.

Всего в 2016 году в городе Новосибирске произошло более 1,5 тыс. ДТП (что на 13 процентов меньше по сравнению с 2015 годом). В авариях погибли 73 человека (-8% по сравнению с 2015 годом), почти 1,2 тыс. (-11% по сравнению с 2015 годом) получили различные травмы.

Виновниками более 116 аварий стали нетрезвые водители, пострадало в таких дорожных происшествиях почти 150 человек, 13 из которых погибли. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили более девяти тысяч водителей в состоянии опьянения. Несмотря на некоторое снижение (-8% по сравнению с 2015 годом), остается высоким уровень аварийности с участием детей. В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадало более 200 несовершеннолетних, трое из которых погибли.

«Основными причинами дорожных происшествий со стороны водителей стали: несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор скорости и дистанции, выезд на полосу встречного движения. Пешеходы чаще всего попадали под колеса, когда переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах», — отметили в новосибирском УГИБДД.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Госдума ужесточит наказание для педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Григорий АнисонянТигран Саркисян: Снятие барьеров упрощает бизнес
ЕреванАрмения Евразийский экономический союз Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Геннадий Зюганов призвал признать ЛНР и ДНР
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
МоскваРоссия Новый год Культура
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное