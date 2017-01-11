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На Кубани двое иностранных рабочих задохнулись в цистерне из-под спирта

Происшествия
Дело направлено в суд
Цистерна
Didgeman
Цистерна

Краснодар, 11 Января 2017, 15:36 — REGNUM  В Краснодарском крае в подпольном цехе по производству алкоголя погибли двое иностранных рабочих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР 11 января, ответить за смерть двух граждан Узбекистана придется бутлегеру из Армении.

42-летнего мужчину обвинили по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Если его вина будет доказана, он может оказаться в тюрьме сроком до четырех лет. Сам незаконный предприниматель причастность к произошедшему полностью признал.

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Теперь решение за судебной инстанцией, куда направлено уголовное дело с обвинительным заключением.

Трагедия произошла в селе Юровка, где мужчина снимал в субаренду помещение, в котором организовал незаконное производство спиртосодержащей жидкости. В начале июля он поручил двум работникам — молодым гражданам Узбекистана — очистить цистерну емкостью 54 тысячи литров, в которой раньше находился спирт. О том, что оставшиеся пары в бочке опасны для жизни и могут привести к удушью, горе-бизнесмен не знал.

Как установила экспертиза, смерть мужчин наступила в результате отравления сероводородом. Кроме того, известно, что молодые люди трудились незаконно — трудовой договор с работниками заключен не был.

Добавим, что в Краснодарском крае за 11 месяцев прошлого года из незаконного оборота было изъято более 465 тысяч литров фальсифицированных спиртных напитков. За этот период было возбуждено свыше 160 уголовных дел в указанной сфере, 171 человек привлечен к ответственности.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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