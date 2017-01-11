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В Иркутске фигурантом дела о «Боярышнике» стал полицейский

Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску
Полиция России
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция России

Иркутск, 11 Января 2017, 15:30 — REGNUM  Начальник отдела полиции УМВД России по городу Иркутску подозревается в халатности, повлекшей массовое отравление людей спиртосодержащими средствами. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

В Иркутске продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного отравления людей «Боярышником» с метанолом. Как уточнили в ведомстве, в ходе расследования этого дела выявлено преступление, в совершении которого подозревается начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денис Черемисин. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).

По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал слаженную работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции №4 УВД по Иркутску. В результате в одном из торговых павильонов продали спиртсодержащую жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн «Боярышник». В этой жидкости содержались опасные вещества, в том числе метанол, что и привело к гибели людей. Черемисин задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СКР уточнили, что, по последним данным, от отравления скончались 77 человек из 123 пострадавших. В настоящее время трое пострадавших остаются в лечебных учреждениях.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение 22 задержанным. Восемь из них находятся под стражей, девять — под домашним арестом, пять человек — под подпиской о невыезде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 января, стало известно, что после массовых отравлений от должности временно отстранена заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. Ранее в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске замминистра отстранена от должности по делу о «Боярышнике»

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