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Взрыв газа в жилом доме Саратова: СК начал проверку

Происшествия
Пожар, возникший на месте происшествия, потушен
Взрыв
Brett Neilson
Взрыв

Саратов, 11 Января 2017, 15:05 — REGNUM  Следователи приступили к проверке обстоятельств взрыва бытового газа в жилом доме на Московском шоссе в Саратове. Об этом 11 января сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Днем в одной из квартир на третьем этаже многоэтажного здания произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа. В результате травмы получили, по меньшей мере, 7 человек, в том числе два ребенка 8-ми и 12-ти лет и хозяин квартиры. Пострадавшие были доставлены в больницу с признаками отравления продуктами горения. Отмечено, что владелец квартиры, где случился взрыв, получил ожоги тела.

На месте работают опытные следователи-криминалисты под руководством главы отдела криминалистики и заместителя регионального следственного управления СК. На текущий момент пожар, возникший на месте происшествия, потушен, проводятся аварийно-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва из дома на Московском шоссе в Саратове было эвакуировано 16 человек. Среди них находились четыре ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове: пострадали 7 человек

Читайте развитие сюжета: Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от взрыва газа в Саратове

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Взрывы бытового газа
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