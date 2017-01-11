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В регионах мошенники через салоны красоты навязывают кабальные кредиты

Происшествия
Клиентам сначала предлагают бесплатную демонстрацию косметологических услуг и тестирование продукции, а затем склоняют к заключению договора на их приобретение. При этом их стоимость, как правило, во много раз превышала финансовые возможности клиентов
Парикмахер
TheJadedEye
Парикмахер

Москва, 9 Января 2017, 13:29 — REGNUM  Роспотребнадзор предостерегает граждан о так называемых «салонах красоты», чьи услуги могут вылиться в оформление кредитов до 300 тыс. рублей. Недобросовестные практики заключения договоров дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг выявлены, в частности, в Новосибирской области, Чувашии, Саратовской области, Алтайском крае, Башкирии и Татарии. В ряде регионов деньги возвращены и взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу потребителей, сообщается на сайте ведомства.

В релизе поясняется, что потребителю сначала предлагают бесплатную демонстрацию косметологических услуг, а затем склоняют к заключению договора на их оказание в будущем. При продаже косметики клиентов знакомят сначала с тестовыми образцами с описанием «исключительных» потребительских свойств косметики, а «для усиления мотивации к совершению сделки» потребителю может предоставляться якобы профессиональная информация медицинского характера.

«Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов (может доходить до 200−300 тыс. рублей), в связи с чем им предлагается для оплаты заключить кредитный договор, а приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт (который необходим для оформления кредита)», — говорится в релизе. И отмечается, что договорная документация по таким сделкам может носить «сложный и запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины».

Несмотря на то, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг с возвратом всех средств, на практике это оказывается сделать непросто. Кроме того, в обращениях потребителей часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, осуществляющих косметологическую процедуру с использованием специальных средств, и отсутствие у организации лицензии на медицинскую деятельность.

При содействии ведомства в Новосибирской области, Чувашии, Саратовской области и Алтайском крае потребителям были возвращены деньги за покупку дорогостоящей косметики с взысканием компенсации морального вреда и штрафа в пользу потребителя. Примеры такой помощи отмечены также в Башкирии и Татарии.

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