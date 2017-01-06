Мужчина открыл стрельбу в центре Краснодара и покончил с собой

Краснодар, , 17:53 — REGNUM В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Инцидент произошел 6 января в одном из подземных переходов города, сообщает Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 58-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону своей знакомой, а затем — в себя. Женщина не пострадала, сам стрелок скончался на месте.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.