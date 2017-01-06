В Донецке взорвался микроавтобус

ЧП произошло в среду, 4 января, в Киевском районе

Донецк, , 16:12 — REGNUM Микроавтобус марки «Мерседес», принадлежащий 44-летнему мужчине, взорвался в Донецке. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР).

ЧП произошло в среду, 4 января, в Киевском районе.

Следственно-оперативная группа и сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД, прибывшие на место ЧП, установили, что владелец транспортного средства перевозил взрывчатое вещество.

«В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, по окончанию которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.