В Саратове изъяты из реализации запрещенные «Огуречные» лосьоны

Саратов, , 16:03 — REGNUM Управлением Роспотребнадзора в Саратове на 6 января установлены факты реализации спиртсодержащей непищевой продукции ИП Добрынин — лосьоны «Огуречный», «Форвард», «Кузнечный мост», «Аква Фреш» производства ЗАО «Новая Заря» (Москва), сообщили ИА REGNUM а в пресс-службе ведомства.

В обороте находилось 9 штук в объеме 0,9 л указанной продукции реализация, которой приостановлена постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

5 января в Саратове установлены факты реализации спиртсодержащей непищевой продукции ИП Ляхина — лосьон «Ромашковый», производитель ОАО «Аромат» Татария и лосьон «Огуречный», производства ЗАО «Новая Заря» (Москва). В обороте находилось 13 штук в объеме 1,3 л.

Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области данная продукция изъята из оборота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» временно введен запрет на торговлю лосьонами и другими спиртосодержащими жидкостями.