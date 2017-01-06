В Саратове грабитель с помощью электрошокера украл у гражданина телефон
Ограбление совершено в тамбуре жилого дома в Ленинском районе
Саратов, 6 Января 2017, 15:27 — REGNUM 5 января в 13:26 в отдел полиции №4 с заявлением обратился мужчина 1987 года рождения, сообщивший, что в этот день в 13:00 неизвестный, находясь в тамбуре квартиры по улице Центральная применил к нему электрошокер и похитил сотовый телефон «Самсунг галакси», чехол-книжку от сотового телефона, зарядное устройство, причинив ущерб на общую сумму 35 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.
За совершение данного преступления задержан гражданин 1981 года рождения, не работает, ранее не судим. Он передан сотрудникам полиции, похищенное изъято при задержании, даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ.
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