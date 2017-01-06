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15-летняя школьница погибла под поездом в Тульской области

Происшествия
Девушка перебегала железнодорожные пути перед грузовым составом

Тула, 6 Января 2017, 14:22 — REGNUM  15-летняя школьница погибла под грузовым поездом в Тульской области 4 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Как установлено, трагедия произошла около 18:00 4 января в поселке Заокский, в районе станции Тарусская. 15-летняя ученица восьмого класса местной школы перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед грузовым поездом. В результате девушка получила травмы, от которых скончалась на месте.

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Установлено, что по обоим сторонам пешеходного перехода установлены информационные щиты, предупреждающие об опасно.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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