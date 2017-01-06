Подозреваемый в убийстве журналиста сдался после призыва главы Ингушетии

Магас, , 14:09 — REGNUM Житель ингушского села Нестеровское Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершенном им убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева. По словам представителей полицейского ведомства, подозреваемый в убийстве явился в отдел полиции с повинной после призыва главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, высказанного им в социальных сетях, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Ведущий спортивных и молодежных программ и его предполагаемый убийца проживали по соседству. Как сообщало ИА REGNUM, Руслан Джамалдинов и его сын Ризван Котиев — именно его ранее подозревали в убийстве Кокурхоева — были объявлены в розыск сразу после совершения преступления.

Версию, в которой подозреваемым в убийстве является именно Котиев, следователи продолжают отрабатывать и в настоящее время, несмотря на признательные показания сдавшегося стражам порядка Руслана Джамалдинова. Устанавливается также причина совершения преступления.

Напомним, нападение на журналиста, ведущего спортивных и молодежных программ на НТРК «Ингушетия», пресс-секретаря администрации Сунженского района Амерхана Кокурхоева было совершено 1 января 2017 года. От ножевого ранения в грудь он скончался в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы Ингушетии. По предварительной информации, нападение было совершено в ходе конфликта на бытовой почве.

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