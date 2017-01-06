В Прикамье пойманы потрошители банкоматов

Пермь, , 13:32 — REGNUM В Пермском крае задержаны подозреваемые в нападениях на банкоматы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Подозреваемыми стали жители Перми 1975 и 1972 годов рождения. Одно из преступлений произошло в апреле 2016 года. Также им вменяют ещё один эпизод.

В ходе обысков у задержанных были изъяты вещественные доказательства. Оба отправлены под арест. Сейчас сотрудники полиции проверяют их на совершение аналогичных преступлений.