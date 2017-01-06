Стрельба из автоматов в Ставрополе: полиция начала проверку

Местные жители приняли свето-шумовую стрельбу за боевую. По факту хулиганства с автоматическим оружием проводится проверка

Ставрополь, , 13:20 — REGNUM



Группа молодых людей Ставрополе устроила стрельбу из автомата. Полиция приступила к проверке хулиганства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел накануне в одном из гаражных кооперативов Ставрополя. Девять мужчин устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова свето-звуковыми патронами.

Все это происходило в жилом массиве. Обошлось без пострадавших.

Росгвардейцы задержали нарушителей порядка и отобрали у них оружие. При себе у нарушителей находилось также растительное вещество, которые может оказаться наркотическим. Оно направлено на экспертизу.

Задержанные объяснили свою стрельбу «поддержанием приподнятого настроения в связи с Новогодними праздниками».

В региональном управлении полиции сообщили ИА REGNUM, что по факту хулиганства проводится проверка. В полиции уточнили, что использованное для стрельбы свето-шумовое оружие (охолощенный автомат «ВПО-925») не предназначено для стрельбы боевыми патронами.

Отличительной чертой этого образца охолощенного оружия, так называемого «Молот-Оружия», является возможность стрельбы очередями. Оно полностью воспроизводит имитацию стрельбы из боевого автомата Калашникова.

Выстрелы из ВПО-925 громкие, поскольку используются шумовые патроны, а не просто капсюли или специальные пистоны, как в некоторых образцах сигнального оружия. Поэтому местные жители вполне могли принять эту стрельбу за боевую и забить тревогу.