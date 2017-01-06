«Тайное хищение» рыбы в Нижнем Новгороде: задержаны ранее судимые жители

Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в тайном хищении рыбной продукции с территории продовольственной базы, расположенной на территории Ленинского района, сообщили ИА REGNUM в пресс службе ГУ МВД региона 6 января.

В конце ноября 2016 года в ОВД поступило заявление от сотрудника базы, занимающейся оптовой продажей продовольственных товаров, по факту хищения более 40 кг рыбы.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что продукция общей стоимостью около 31 500 рублей была вывезена без сопроводительных документов сотрудниками одной из организаций, арендующих помещение на территории базы. В тот же день полицейские задержали подозреваемых в совершении имущественного преступления — ранее не судимых жителей областного центра, которые признались в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Изъятая продукция возвращена законному владельцу.