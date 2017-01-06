Семь человек погибло в результате столкновения поезда с рикшей в Пакистане

Исламабад, , 13:19 — REGNUM

Семь человек, из которых шесть детей, погибли 6 января в результате столкновения моторизированной рикши с поездом в пакистанской провинции Пенджаб, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранительных органов, детям, погибшим в Пакистане, было от шести до десяти лет. Как отметил сотрудник полиции Асад Сарфараз, проезд на железнодорожный переезд был открыт.

По словам министра железнодорожного транспорта Хаваджа Саада Рафика, одним из факторов, приведших к трагедии, могли стать погодные условия.

«Мы должны провести расследование того, стала ли причиной трагедии халатность или причиной случившегося стал сильный туман», — отметил чиновник.

Эта трагедия уже третья, произошедшая на железнодорожных дорогах страны за четыре месяца. Так, 3 ноября произошло столкновение поезда в городе Карачи. Так, в сентябре по меньшей мере четыре человека погибло, еще 93 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым поблизости от города Мултан в провинции Пенджаб.