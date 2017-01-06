В Татарии в автоаварию попал автобус с 25 пассажирами

Казань, , 12:56 — REGNUM В Лаишевском районе столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ», который ехал из Казани в Рыбную Слободу, и «ГАЗель». В автобусе находились 25 пассажиров, в том числе трое детей, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

Инцидент произошел накануне в четвертом часу вечера на 23-м км трассы Казань — Оренбург неподалеку от села Большие Кабаны. Никто из пассажиров в аварии не пострадал. От размещения в пункте обогрева люди отказались. Всех пассажиров в 17.25 пересадили в резервный автобус и отправили дальше по маршруту, отмечает издание.