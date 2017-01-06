Полиция проверяет видеозапись стрельбы из автомата в центре Москвы

Москва, , 12:27 — REGNUM Столичная полиция проверяет видеозапись, появившуюся в интернете, на которой некий мужчина ведет стрельбу из автомата в центре Москвы. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В интернете появилась видеозапись, на которой некий мужчина достает из багажника автомат и производит из него несколько выстрелов в воздух. Утверждается, что дело происходит в центре столицы.

Данная видеозапись вызвала некоторое возмущение в Сети.