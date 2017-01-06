В ДТП с автобусом в Брянской области погибли два человека

Брянск, , 12:24 — REGNUM В результате ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Lada Granta в Брянской области погибли два человека. Авария произошла на третьем километре автодороги Мартьяновка — Стародуб Клинцовского района.

Как сообщает портал «Наш Брянск», по предварительным данным, виноват в ДТП водитель легкового автомобиля. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. В итоге мужчина погиб, также на месте скончался пассажир легкового автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в Брянской области в результате столкновения легкового автомобиля Fiat Albea и микроавтобуса Mercedes Benz Sprinte пострадали семь человек. Причина ДТП такая же — водитель «легковушки» не справился с управлением и выехал на «встречку». Ранее, 12 декабря по этой же причине в Новозыбкове перевернулся автобус «ПАЗ». В результате были госпитализированы пять человек.

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