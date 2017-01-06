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После ЧП самолет из Москвы прибыл в Ставрополь с опозданием на 3,5 часа

Происшествия
Пассажиров самолета пришлось эвакуировать из-за обнаружения технеисправности на борту
Самолет в небе
Иллюстрация: Fonwall.ru
Самолет в небе

Ставрополь, 6 Января 2017, 12:15 — REGNUM  

Пассажиров самолета рейса «Москва — Ставрополь «эвакуировали 5 января из-за неисправности самолета.

В аэропорту Шереметьево Москвы самолет с 80 пассажирами не смог вылететь в Ставрополь из-за того, что пилот на взлетно-посадочной полосе вовремя обнаружил техническую неисправность, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Самолет был направлен на специальное обследование, а рейс задержали.

Как сообщили ИА REGNUM в аэропорту «Ставрополь», после задержки пассажиры самолета прибыли в Ставрополь с опозданием примерно в 3,5 часа. Самолет должен был прибыть 5 января 2016 года в 19:45, а прибыл в 23:18, уточнили в аэропорту.

Вместе с тем, сегодня на сайте аэропорта также сообщается о новой задержке рейса той же авиакомпании из аэропорта Шереметьево Москвы в Ставрополь. Прибытие самолета ожидается сегодня в 15:00.

Отметим, что в Новом году наиболее серьезное ЧП в аэропорту произошло в Калининграде. Там 4 января был закрыт аэропорт Храброво из-за блокирования взлетно-посадочной полосы выкатившимся на нее самолетом. У выкатившегося на пять метров самолета сломалось шасси и его невозможно было эвакуировать в течение суток.

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Только к ночи 5 января аэропорт возобновил свою работу. Ночью 6 января пассажиры рейсов 4 и 5 января вылетели из аэропорта. Сегодня Храброво закрыли в связи с плановыми работами по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Ранее по теме: Аэропорт Храброво: пассажиры всех задержанных рейсов вылетели домой

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