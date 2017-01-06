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В Центральноафриканской республике убит миротворец из Бангладеш

Происшествия
На конвой миротворческой миссии страны напали неизвестные

Банги, 6 Января 2017, 12:12 — REGNUM  

Один миротворец ООН из Бангладеш погиб на северо-западе Центральноафриканской республики 3 января, заявили в командовании миротворческой операции ООН МИНУСКА 6 января. Об этом сообщает Figaro.

«Миротворец из Багладеш был убит 3 января в селении Бокайаи, расположенном в 25 км на юго-запад от города Бокаранга, когда конвой, в котором находился, возвращался с патрулирования в регионе», — говорится в заявлении командовании миротворческой операции.

«Конвой миротворцев из Бангладеш подвергся нападению приблизительно 50 человек. Водитель был смертельно ранен в голову. Военнослужащие Бангладеш ответили на нападение», — также указывается в заявлении.

В тот же день в результате нападения неизвестных погибли два миротворца из Марокко, о чем ООН сообщала 4 января.

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