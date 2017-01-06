В Латвии скрывали информацию о донорской крови с вирусом гепатита С

Рига, , 11:59 — REGNUM Факт использования при переливании крови людей больных гепатитом С, стал известен еще в бытность министром Гунтиса Белевича (занимал должность до 10 июня 2016 года), который о масштабе проблемы сообщил премьер-министру, президенту и министру финансов, сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

После этого появилось соглашение о том, что Министерство здравоохранения подготовит доклад о ситуации, вариантах ее решения и необходимых средствах. Доклад был подготовлен, но новая министр Анда Чакша его не подписала и не передала правительству. «Если бы встревоженные пациенты сами не обратились к журналистам, то еще и сейчас от общества скрывался тот факт, что государство долгие годы для переливания использовало кровь постоянных доноров, зараженные вирусом гепатита С», — заявил Белевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ситуация со специалистами по переливанию крови в Латвии приближается к критической. Эти факты открылись после того, как стало известно, что пациентам латвийских больниц могли перелить кровь, зараженную гепатитом C. Переливание крови — самый опасный способ лечения, рассказала Инга Дарзниеце, трансфузиолог с 15-летним опытом работы. Дарзниеце сообщила, что в Латвии не хватает трансфузиологов — на сегодняшний день, на всю страну их шестьдесят человек, а средний возраст этих специалистов — 60 лет. Также, по мнению Инги Дарзниеце, примерно четверть всех переливаний в Латвии, возможно, проводят необоснованно.

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