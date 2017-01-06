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Названа причина аварийной посадки латвийского самолета

Происшествия
Специалисты указывают на производственные дефекты

Рига, 6 Января 2017, 11:37 — REGNUM  Аварийная посадка самолета латвийской авиакомпании airBaltic «Bombardier Q400 NextGen» с поврежденным шасси, вероятнее всего, связана с производственным дефектом, а не ошибками в эксплуатации, заявил руководитель Агентства гражданской авиации Марис Городцов, сообщает портал Rus.delfi.lv.

По его словам, сломанный компонент не мог износиться, так как отработал половину отведенного ему срока. Проведены необходимые тесты, составлен проект заключения следственной группы. Документ отправлен заинтересованным сторонам.

Вместе с тем, по словам Городцова, нет связи между инцидентом в сентябре и декабре 2016 года, когда пилоты сажали самолет в условиях повышенной безопасности. Во втором случае индикатор дверцы шасси выдавал неверную информацию, а сам механизм не был поврежден.

Напомним, 17 сентября 2016 года в аэропорту Rīga совершил посадку в сложных условиях рейс airBaltic BT641. У самолета Bombardier Q400 NextGen возникла проблема с передним шасси. При посадке никто не пострадал. Из-за инцидента на несколько часов была закрыта взлетная полоса Рижского аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце декабря 2016 года пассажирский самолёт авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в международном аэропорту Риги с неисправным шасси. На борту самолёта, следовавшего из Копенгагена в Ригу, находились 64 пассажира и четыре члена экипажа.

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