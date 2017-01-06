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Смертельная встреча с грузовиком под Волгоградом: четверо погибших

Происшествия
Всего за сутки в регионе жертвами автоаварий стали пять человек
Авария с участием маршрутки
Иллюстрация: 34.мвд.рф
Авария с участием маршрутки

Волгоград, 6 Января 2017, 11:13 — REGNUM  В Волгоградской области за прошедшие сутки произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 6 января, смертельная авария, которая унесла жизни четырех человек, случилась в Новоаннинском районе.

Накануне вечером на 744-м км московской трассы 20-летний водитель на автомашине ВАЗ-2105 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От столкновения с грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприцепом легковушку смяло. Выжить удалось только одному пассажиру «пятерки» — его доставили в больницу. Водитель автомашины «ВАЗ» и трое пассажиров: 17-летние девушки и 22-летний молодой человек от полученных травм скончались на месте.

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Еще два ДТП только с участием маршрутных такси произошли накануне в Волгограде. В 18:30 на пересечении ул. Алехина-Менделеева в Краснооктябрьском районе областного центра 32-летний водитель автомашины «Опель-Зафира» не уступил дорогу и столкнулся с «Фиат-Дукато». В результате ДТП 52-летняя пассажирка маршрутки с травмами госпитализирована. А утром того же дня пассажирка микроавтобуса пострадала в автоаварии в Красноармейском районе. В первой половине дня водитель ВАЗ-2110 на улице Романенко выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Луидор-22 500», следовавший по маршруту № 117к. В больницу с различными травмами в результате столкновения попали водитель легковушки, его 13-летняя пассажирка и 67-летняя пассажирка микроавтобуса.

Всего за последние сутки на территории региона в результате ДТП пять человек погибли, 12 человек получили травмы.

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