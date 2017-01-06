В Пензе задержаны 4 наркосбытчика с 5,5 кг синтетического вещества

Пенза, , 11:11 — REGNUM В Пензе полицейские пресекли деятельность 4 участников группы, распространявшей наркотики через интернет, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона 6 января.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области установили, что на территории региона неизвестные лица распространяют наркотические вещества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена съемная квартира, в которой полицейские задержали наркокурьера.

В дальнейшем были задержаны еще четыре участника группы, занимавшихся преступной деятельностью. Из незаконного оборота оперативниками изъято более 5,5 кг наркотиков синтетического происхождения, предназначавшихся для распространения на территории Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.