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В Крыму грузовик врезался в автобус: четверо пострадавших

Происшествия
Водитель автобуса не предоставил преимущество, выезжая со второстепенной дороги

Феодосия, Крым, 6 Января 2017, 11:05 — REGNUM  Четыре человека получили травмы в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса в Феодосии 5 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Республике Крым.

По данным УГИБДД, авария произошла около 14:10 на автодороге Симферополь — Феодосия. Как установлено, водитель автомобиля DAF-95ХF408, объезжая препятствие на дороге, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ, который в этот момент выезжал со второстепенной дороги Симферопольского шоссе и, поворачивая на главную дорогу, не предоставил преимущество.

В результате аварии травмы получили четыре пассажира автобуса: у троих из них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки, переломы. Еще у одного пострадавшего — ушиб мягких тканей, обширная направленная гематома в области левого бедра, ссадины.

Еще одна крупная авария произошла около 22:00 в Гвардейском районе Крыма: там водитель ЗАЗ-110 307 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате водитель ЗАЗа погиб, водитель и пассажир Nissan получили травмы.

Всего, сообщили в УГИБДД, 5 января на территории Крыма произошло три ДТП, один человек погиб, семеро получили травмы.

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