В Самарской области из-за сильного снегопада заблудился рыбак
Спасатели нашли заблудившегося в Ставропольском районе рыбака
Тольятти, Самарская область, 6 Января 2017, 10:56 — REGNUM В Самарской области вечером 5 января в результате сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около села Ягодное заблудился рыбак 1960 года рождения. Возвращаясь с рыбалки домой, из-за ограниченной видимости он сбился с пути, сообщили ИА REGNUM в Поисково-спасательной службе региона.
В 19:20 на поиски заблудившегося были отправлены спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти в количестве трех человек. Поисковые работы проводились с использованием снегохода. В 20:50 мужчину обнаружили и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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