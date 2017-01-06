В Самарской области из-за сильного снегопада заблудился рыбак

Тольятти, Самарская область, , 10:56 — REGNUM В Самарской области вечером 5 января в результате сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около села Ягодное заблудился рыбак 1960 года рождения. Возвращаясь с рыбалки домой, из-за ограниченной видимости он сбился с пути, сообщили ИА REGNUM в Поисково-спасательной службе региона.

В 19:20 на поиски заблудившегося были отправлены спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти в количестве трех человек. Поисковые работы проводились с использованием снегохода. В 20:50 мужчину обнаружили и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась.