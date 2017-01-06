Под Минском убита настоятельница православного женского монастыря Происшествия Идет следствие

Минск, , 10:56 — REGNUM В Минской области Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского православного монастыря. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря Белорусского экзархата Сергия Лепина. Он сообщил, что настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса убита. По предварительным данным, убийцей является одна из послушниц. Возбуждено уголовное дело. Свято-Ксениевский женский монастырь — женский монастырь в деревне Барань Борисовского района Минской области. Основан в 2002 году, освящён во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.