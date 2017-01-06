Спуск на эскалаторе обернулся для жительницы Краснодара реанимацией

Краснодар, , 10:53 — REGNUM В Краснодаре в одном из торговых центров едва не погибла женщина. Инцидент произошел 5 января около девяти часов вечера. По сообщению очевидцев, она упала с эскалатора на втором этаже.

Пенсионерка пролетела до нулевого этажа и сильно ударилась головой. Также она получила множественные переломы и ушибы, передает ГТРК «Кубань».

По информации городского управления МВД, потерпевшая — местная жительница 1958 года рождения.

Сразу после ЧП женщину увезли на скорой. Она находится в реанимации в бессознательном состоянии.

Полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Сочи летом прошлого года. На вокзале Адлера пожилая женщина во время спуска на эскалаторе не удержалась и упала. Движущаяся лестница стала затягивать пенсионерку, женщина получила травмы руки, ноги и головы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни 2016 года травмы при спуске с эскалатора получили учащиеся школы № 37, которые вместе с педагогами пошли в торговый центр на киносеанс. Один из школьников во время спуска упал и застрял в эскалаторе, остальные стали падать на него и также получили травмы. В больницу были доставлены пять ребят.

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