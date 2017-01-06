Смертельное отравление в Красноярске: в алкоголе метанола не нашли

Красноярск, , 10:47 — REGNUM В Красноярске продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного отравления четырех человек.

Как сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР по Красноярскому краю, изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направили на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится. «Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 января около 23:00 по местному времени в следственные органы поступило сообщение о том что, в одной из комнат общежития по улице Гастелло обнаружены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. По данным следствия, все они накануне распивали спиртные напитки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей»).

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