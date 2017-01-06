Четыре человека погибли в ходе нападения боевиков ИГ на блокпост в Ираке

Багдад, , 10:47 — REGNUM

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали ночью 6 января на блокпост и полицейский участок поблизости от города Тикрит, в результате чего погибли четыре человека, еще 12 получили ранения, заявили источники в вооруженных силах и полиции страны. Об этом сообщает Reuters.

Боевики использовали начиненный взрывчаткой автомобиль, а также двух смертников, которые ночью организовали нападение на блокпост армии в городе Эд-Даур, расположенном поблизости от Тикрита. Жертвами вылазки боевиков стали два военнослужащих и два сотрудника правоохранительных органов Ирака.

В ходе второго нападения радикалы обстреляли и подожгли полицейский участок, находящийся на некотором расстоянии от блокпоста. На данный момент нет информации о погибших в результате этого нападения.